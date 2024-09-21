Загарбники планують конфіскацію земель на захоплених територіях України
Київ • УНН
Окупаційна влада розпочала процес вилучення земельних ділянок у місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях України. З 1 березня 2025 року ділянки, які не використовувались протягом двох років, будуть конфісковані.
Ворожі сили продовжують загарбницьку політику на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву, передає УНН.
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Окрім створення реєстру "безхазяйних" помешкань, окупанти розпочали процес вилучення земельних ділянок у місцевих мешканців. Від 1 березня 2025 року ділянки, на яких не велося будівництво або інше використання протягом двох років, будуть конфісковані.
Власники можуть втратити свої дачі або землі під особисте підсобне господарство, якщо наглядові органи вирішать, що ділянка не використовується. Як саме визначатимуть "задіяність" землі, залишається невідомим.
Окупаційні адміністрації також продовжують рейди, спрямовані на пошук нерухомості без переоформлених документів за російським законодавством.
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