В течение суток оккупанты нанесли 406 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Войска врага провели авиационные удары по городам Каменское и Малая Токмачка. Всего было зафиксировано 185 атак с беспилотников различной модификации, которые обрушились на Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Новоданиловку, Малиновку и Новоандреевку.

Кроме того, 16 обстрелов из РСЗО (реактивных систем залпового огня) поразили Роботино, Новоандреевку, Новоданиловку и Малую Токмачку. Согласно имеющимся данным, 203 артобстрела пришлись на территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Новоданиловки, Малиновки и Левадного.

Также в результате атак было зафиксировано 4 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, среди мирных жителей нет пострадавших.

За добу загарбники 463 ударили по 11 населених пунктах Запорізької області