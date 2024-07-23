В течение последних суток оккупационные войска нанесли 463 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области.

В частности, под интенсивным огнем оказалась Новоандреевка, где зафиксировано 4 авиационных удара.

Кроме того, 211 беспилотных летательных аппаратов различной модификации атаковали Гуляйполе, Малую Токмачку, Левадное, Роботино, Новоданиловку, Малиновку и Новоандреевку.

Ракетно-артиллерийские обстрелы также нанесли значительный ущерб: 14 обстрелов РСЗО попали по Роботино, Новоандреевке, Новоданиловке и Малой Токмачке. Артиллерийские системы совершили 234 обстрела по территории Приморского, Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Новоданиловки, Малиновки, Левадного, Преображенки и Долинки.

Добавим

В результате атак поступило 19 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, среди мирного населения нет пострадавших.

За добу терористи завдали 450 ударів по 8 населеним пунктам Запорізької області