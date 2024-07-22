Оккупанты нанесли 450 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области в течение суток. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Четыре авиационных удара были осуществлены по Степногорску и Новоандреевке. Удары нанесены также 179 беспилотными летательными аппаратами различной модификации, которые атаковали Беленькое, Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку. Четыре обстрела из реактивных систем залпового огня накрыли Роботино и Новоандреевку. Кроме того, 263 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Добавим

В пределах суток поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, мирные жители не пострадали.

Враг нанес 441 удар по восьми населенным пунктам Запорожской области