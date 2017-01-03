Защита обратилась в суд с требованием обеспечить допрос В.Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Адвокаты Виктора Януковича обратились в Окружной административный суд города Киева с иском к Печерскому райсуду столицы с требованием дачи показаний по делам, по которым ему выдвигаются подозрения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу адвокатской компании.
"Адвокаты Виктора Януковича обратились в Окружной административный суд города Киева с иском к Печерскому райсуду столицы об обеспечении конституционного права их клиента на правосудие и на дачу показаний по делам, по которым ему выдвигаются подозрения", - говорится в сообщении.
По словам адвоката экс-президента Виталия Сердюка, любому гражданину Украины по закону "гарантировано право быть допрошенным по делу, в котором выдвигаются обвинения".
Как отмечается, "защита требует признания противоправным лишение Печерским судом Виктора Януковича права на правосудие и права предоставить суду показания".
"Мы подали иск 28 декабря 2016 года и надеемся, что решением Окружного административного суда города Киева суд будет обязан выполнить требования статей 55 и 129 Конституции Украины, ст.6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, Международного пакта о гражданских и политических правах человека и допросить Виктора Януковича лично", - подчеркнул Виталий Сердюк.
Как сообщал УНН, ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что планирует, что судебный процесс против экс-президента Виктора Януковича начнется в первой четверти следующего года.
Напомним, 26 декабря Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства военной прокуратуры о предоставлении разрешения на осуществление специального судебного следствия в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича. 28 декабря суд объявил перерыв на неопределенный срок.
28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК.
15 декабря Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ и дал разрешение на задержание подозреваемого экс-президента Виктора Януковича с целью его привода на судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.