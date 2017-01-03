Захист звернувся до суду з вимогою забезпечити допит В.Януковича

"Адвокати Віктора Януковича звернулися до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Печерського райсуду столиці про забезпечення конституційного права їх клієнта на правосуддя і на надання показів у справах, за якими йому висуваються підозри", - йдеться у повідомленні.

Зі слів адвоката екс-президента Віталія Сердюка, будь-якому громадянину України за законом "гарантоване право бути допитаним у справі, у якій висуваються обвинувачення".

Як зазначається, "захист вимагає визнання протиправним позбавлення Печерським судом Віктора Януковича права на правосуддя та права надати суду покази".

"Ми подали позов 28 грудня 2016 року і сподіваємося, що рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва суд буде зобов’язаний виконати вимоги статей 55 та 129 Конституції України, ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права людини та допитати Віктора Януковича особисто", - підкреслив Віталій Сердюк.

Як повідомляв УНН, раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що планує, що судовий процес проти екс-президента Віктора Януковича розпочнеться у першій чверті наступного року.

Нагадаємо, 26 грудня Печерський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання військової прокуратури про надання дозволу на здійснення спеціального судового слідства щодо екс-президента України Віктора Януковича. 28 грудня суд оголосив перерву на невизначений термін.

28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.

15 грудня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання ГПУ і надав дозвіл на затримання підозрюваного екс-президента Віктора Януковича з метою його приводу на судове засідання з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.