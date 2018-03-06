Защита Януковича третье заседание не готова к процессу - прокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Сторона защиты экс-президента Украины Виктора Януковича в деле о государственной измене третье заседание не готова к процессу. Об этом сегодня в комментарии журналистам по завершению судебного заседания в Оболонском районном суде Киева заявил прокурор Руслан Кравченко, передает корреспондент УНН.
"Сторона защиты уже третье судебное заседание не готова к процессу. С одной стороны это удивляет, с другой - стыдно, что сторона защиты выполняет поручения под дудку российской стороны", - сказал Р.Кравченко.
Напомним, что 6 марта в судебном заседании были допрошены в статусе свидетелей экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара и старший штурман предприятия "Украэрорух" Андрей Чертков.
Как сообщал УНН, суд по делу о госизмене Януковича перенесли на 14 марта.