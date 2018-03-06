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Захист Януковича третє засідання не готовий до процесу — прокурор

Захист Януковича третє засідання не готовий до процесу — прокурор

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Сторона захисту екс-президента України Віктора Януковича у справі про державну зраду третє засідання не готова до процесу. Про це сьогодні у коментарі журналістам по завершенню судового засідання в Оболонському районному суді Києва заявив прокурор Руслан Кравченко, передає кореспондент УНН.

“Сторона захисту вже третє судове засідання не готова до процесу. З одного боку це дивує, з іншого — соромно, що сторона захисту виконує доручення під дудку російської сторони”, — сказав Р.Кравченко.

Нагадаємо, що 6 березня в судовому засіданні були допитані в статусі свідків екс-міністр закордонних справ України Леонід Кожара та старший штурман підприємства “Украерорух” Андрій Чертков.

Як повідомляв УНН, суд у справі про держзраду Януковича перенесли на 14 березня.

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