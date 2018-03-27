Защита Януковича ненадлежащим образом выполняет свои обязанности - прокурор

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Действия адвокатов экс-президента Виктора Януковича свидетельствуют о затягивании судебного процесса. Об этом во время брифинга заявил представитель обвинения Руслан Кравченко, сообщает корреспондент УНН.

"Это (отсутствие адвокатов в суде - ред.) свидетельствует о затягивании судебного процесса по стороны защиты, свидетельствует о ненадлежащем выполнении обязанностей, как защитников, невыполнение обязанностей по защите обвиняемого Януковича. Сколько будет продолжаться судебное заседание будет зависеть от стороны защиты, как она будет прибывать на судебные заседания и выполнять свои полномочия по защите своего подзащитного", - сообщил Р.Кравченко.

Он добавил, что за время проведения судебных заседаний сторона защиты смогла обеспечить явку только трех свидетелей.

"Свидетелей стороны обвинения мы уже всех допросили - (сегодня - ред.) должны были свидетели стороны защиты. Но за 6 судебных заседаний, если считать сегодняшнее, защитники обеспечили явку только трех свидетелей. То есть, за 6 судебных заседаний сторона защиты не может обеспечить участие своих свидетелей", - заявил Р.Кравченко.

Напомним, Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 4 апреля в рассмотрении дела о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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