Захист Януковича неналежно виконує свої обов’язки – прокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Дії адвокатів екс-президента Віктора Януковича свідчать про затягування судового процесу. Про це під час брифінгу заявив представник обвинувачення Руслан Кравченко, повідомляє кореспондент УНН.
“Це (відсутність адвокатів в суді — ред.) свідчить про затягування судового процесу зі сторони захисту, свідчить про неналежне виконання обов’язків, як захисників, невиконання обов’язків щодо захисту обвинуваченого Януковича. Скільки буде продовжуватись судове засідання буде залежить від сторони захисту, як вона буде прибувати на судові засідання і виконувати свої повноваження щодо захисту свого підзахисного”, — повідомив Р.Кравченко.
Він додав, що за час проведення судових засідань сторона захисту змогла забезпечити явку тільки трьох свідків.
“Свідків сторони обвинувачення ми вже всіх допитали — (сьогодні — ред.) повинні були свідки сторони захисту. Але за 6 судових засідань, якщо рахувати сьогоднішнє, захисники забезпечили явку тільки трьох свідків. Тобто за 6 судових засідань сторона захисту не може забезпечити участь своїх свідків”, — заявив Р.Кравченко.
Нагадаємо, Оболонський районний суд міста Києва оголосив перерву до 4 квітня в розгляді справи про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.