Защита В.Януковича просил Печерский суд провести выездное заседание в Ростове-на-Дону
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Защита экс-президента Виктора Януковича попросила Печерский районный суд Киева провести выездное заседание в рассмотрении ходатайства о заочном досудебном расследовании в помещении Генерального консульства Украины, передает корреспондент УНН.
"Защита просит провести выездное заседание Печерского районного суда ... в помещении Генерального консульства или в любом другом помещении в Ростове-на-Дону", - сказал адвокат В.Сердюк.
В то же время прокуроры отметили, что такое ходатайство противоречит Конституции Украины и законам, поскольку судопроизводство должно осуществляться только на территории Украины.
Заслушав мнения участников процесса, следственная судья Кристина Тарасюк отказала защите в проведении выездного заседания.