Захист В.Януковича просив Печерський суд провести виїздне засідання у Ростові-на-Дону
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Захист екс-президента Віктора Януковича попросив Печерський районний суд Києва провести виїздне засідання у розгляді клопотання про заочне досудове розслідування у приміщенні Генерального консульства України, передає кореспондент УНН.
“Захист просить провести виїздне засідання Печерського районного суду... у приміщенні Генерального консульства або в будь-якому іншому приміщенні в Ростові-на-Дону”, — сказав адвокат В.Сердюк.
Водночас прокурори наголосили, що таке клопотання суперечить Конституції України і законам, оскільки судочинство має здійснюватися тільки на території України.
Заслухавши думки учасників процесу, слідча суддя Кристина Тарасюк відмовила захисту у проведенні виїздного засідання.