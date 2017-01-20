Захист В.Януковича просив Печерський суд провести виїздне засідання у Ростові-на-Дону

“Захист просить провести виїздне засідання Печерського районного суду... у приміщенні Генерального консульства або в будь-якому іншому приміщенні в Ростові-на-Дону”, — сказав адвокат В.Сердюк.

Водночас прокурори наголосили, що таке клопотання суперечить Конституції України і законам, оскільки судочинство має здійснюватися тільки на території України.

Заслухавши думки учасників процесу, слідча суддя Кристина Тарасюк відмовила захисту у проведенні виїздного засідання.