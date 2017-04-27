Защита Р.Насирова готовит иск в ЕСПЧ - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Защита временно отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова готовит иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Соответствующее заявление адвоката Игоря Степанова опубликован на странице защиты в Facebook, передает УНН.
"По Европейскому суду мы готовим документы. Максимальное количество процессуальных нарушений. Количество которых и так уже зашкаливает, это все будет отправлено туда (в ЕСПЧ - ред.) И суд даст оценку", - сказал И.Степанов.
Он отметил, что защита чувствует себя уверенно.
"Чем больше мы наберем процессуальных нарушений, тем сильнее у нас будет позиция", - сказал И.Степанов.
Напомним, САП обратилась с ходатайством в суд о продлении срока возложенных на Р.Насирова обязанностей.
Как сообщал прокурор САП Р.Симкив, избранный Р.Насирову мера пресечения - залог будет действовать до завершения досудебного расследования. САП продлила следствие по делу Р.Насирова до 2 июля .
Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении .
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, которую за него внесла жена .
Согласно решению суда, Р.Насирова были положены следующие обязанности:
- прибывать к детективу, прокурора, следователя судьи, суда по первому требованию;
- носить электронное средство контроля;
- не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда;
- сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства и / или места работы;
- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в уголовном производстве;
- сдать на хранение в Государственной миграционной службы Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
В случае невыполнения подозреваемым обязанностей прокуроры САП ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения содержание под стражей.