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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Защита Р.Насирова готовит иск в ЕСПЧ - адвокат

Киев • УНН

 • 10542 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Защита временно отстраненного от должности  главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова готовит иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Соответствующее заявление адвоката Игоря Степанова опубликован на странице защиты в Facebook, передает УНН.

Защита Р.Насирова готовит иск в ЕСПЧ - адвокат

"По Европейскому суду мы готовим документы. Максимальное количество процессуальных нарушений. Количество которых и так уже зашкаливает, это все будет отправлено туда (в ЕСПЧ - ред.) И суд даст оценку", - сказал И.Степанов.

Он отметил, что защита чувствует себя уверенно.

"Чем больше мы наберем процессуальных нарушений, тем сильнее у нас будет позиция", - сказал И.Степанов.

Напомним, САП обратилась с ходатайством в суд о продлении срока возложенных на Р.Насирова обязанностей.

Как сообщал прокурор САП Р.Симкив, избранный Р.Насирову мера пресечения - залог будет действовать до завершения досудебного расследования. САП продлила следствие по делу Р.Насирова до 2 июля .

Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении .

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, которую за него внесла жена .

Согласно решению суда, Р.Насирова были положены следующие обязанности:

- прибывать к детективу, прокурора, следователя судьи, суда по первому требованию;

- носить электронное средство контроля;

- не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда;

- сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства и / или места работы;

- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в уголовном производстве;

- сдать на хранение в Государственной миграционной службы Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

В случае невыполнения подозреваемым обязанностей прокуроры САП ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения содержание под стражей.

Украинские Национальные Новости

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