Захист Р.Насірова готує позов до ЄСПЛ - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Захист тимчасово відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова готує позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Відповідну заяву адвоката Ігоря Степанова опубліковано на сторінці захисту в Facebook, передає УНН.
"В Європейський суд ми готуємо документи. Максимальна кількість процесуальних порушень. Кількість яких і так вже зашкалює, це все буде відправлено туди (до ЄСПЛ - ред.) і суд дасть оцінку", - сказав І.Степанов.
Він зазначив, що захист почувається впевнено.
"Чим більше ми наберемо процесуальних порушень, тим сильніше у нас буде позиція", - сказав І.Степанов.
Нагадаємо, САП звернулася з клопотанням до суду про продовження терміну покладених на Р.Насірова обов’язків.
Як повідомляв УНН прокурор САП Р.Симків, обраний Р.Насірову запобіжний захід - застава діятиме до завершення досудового розслідування. САП продовжила слідство у справі Р.Насірова до 2 липня.
Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.
Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.
Згідно з рішенням суду, Р.Насірова було покладено такі обов’язки:
— прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;
— носити електронний засіб контролю;
— не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;
— повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
— утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;
— здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
В випадку невиконання підозрюваним обов’язків прокурори САП клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу тримання під вартою.