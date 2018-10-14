Защита будет настаивать на независимом медобследовании Вышинского
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Защита руководителя "РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского будет настаивать на проведении независимого медицинского обследования их клиента. Об этом рассказал УНН его адвокат Андрей Доманский.
“Сторона защиты снова будет обращать внимание на его состояние здоровья и возможность проведения независимого медицинского обследования для возможности определения его состояния здоровья”, — сказал адвокат.
Доманский пояснил, что защита будет настаивать на независимом обследовании Вышинского с участием специалистов в определенной области.
“Потому что у него есть определенные болезни, о которых мы говорили. Как мы понимаем, были обострения, были соответствующие изменения”, - уточнил защитник.
Кроме того, отметил адвокат, если Вышинский по состоянию здоровья мог участвовать в судебных заседаниях, то это еще не значит, что он полностью здоров.
Напомним, украинские врачи не подтвердили у руководителя “РИА Новости Украина” Кирилла Вышинского диагноз, связанный с проблемами с сердцем.
Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в государственной измене.
17 мая Херсонский городской суд избрал для Вышинского меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
1 июня Вышинский заявил о выходе из украинского гражданства.
Экс-руководитель “РИА Новости-Украина” до сих пор находится под стражей. 6 сентября Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении срока его ареста до 4 ноября 2018 года.