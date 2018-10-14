Захист наполягатиме на незалежному медобстеженні Вишинського
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Захист керівника “РІА “Новости-Украина” Кирила Вишинського наполягатиме на проведенні незалежного медичного обстеження їхнього клієнта. Про це розповів УНН його адвокат Андрій Доманський.
“Сторона захисту знову буде звертати увагу на його стан здоров’я та можливість проведення незалежного медичного обстеження для можливості визначення його стану здоров’я”, — сказав адвокат.
Доманський пояснив, що захист наполягатиме на незалежному обстеженні Вишинського за участю фахівців у певній галузі.
“Бо в нього є певні хвороби, про які ми казали. Як ми розуміємо, були загострення, були відповідні зміни”, — уточнив захисник.
Крім того, наголосив адвокат, якщо Вишинський за станом здоров’я міг брати участь в судових засіданнях, то це ще не означає, що він повністю здоровий.
Нагадаємо, українські лікарі не підтвердили у керівника “РИА Новости Україна” Кирила Вишинського діагноз, пов’язаний з проблемами з серцем.
Кирила Вишинського затримали у Києві 15 травня за підозрою у державній зраді.
17 травня Херсонський міський суд обрав для Вишинського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.
1 червня Вишинський заявив про вихід з українського громадянства.
Екс-керівник “РИА Новости Украина” досі перебуває під вартою. 6 вересня Херсонський міський суд задовольнив клопотання прокуратури про продовження строку його арешту до 4 листопада 2018 року.