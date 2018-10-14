Захист наполягатиме на незалежному медобстеженні Вишинського

“Сторона захисту знову буде звертати увагу на його стан здоров’я та можливість проведення незалежного медичного обстеження для можливості визначення його стану здоров’я”, — сказав адвокат.

Доманський пояснив, що захист наполягатиме на незалежному обстеженні Вишинського за участю фахівців у певній галузі.

“Бо в нього є певні хвороби, про які ми казали. Як ми розуміємо, були загострення, були відповідні зміни”, — уточнив захисник.

Крім того, наголосив адвокат, якщо Вишинський за станом здоров’я міг брати участь в судових засіданнях, то це ще не означає, що він повністю здоровий.

Нагадаємо, українські лікарі не підтвердили у керівника “РИА Новости Україна” Кирила Вишинського діагноз, пов’язаний з проблемами з серцем.

Кирила Вишинського затримали у Києві 15 травня за підозрою у державній зраді.

17 травня Херсонський міський суд обрав для Вишинського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

1 червня Вишинський заявив про вихід з українського громадянства.

Екс-керівник “РИА Новости Украина” досі перебуває під вартою. 6 вересня Херсонський міський суд задовольнив клопотання прокуратури про продовження строку його арешту до 4 листопада 2018 року.