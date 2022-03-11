Защита Мариуполя: украинским военным удалось "прекратить" существование батальонной тактической группы оккупантов

Детали

"Защитники Мариуполя продолжают успешно утилизировать весь российский мусор, что пришел на нашу землю.

Так, практически прекратила свое существование одна батальонная тактическая группа 102 полка 150 мотострелковой дивизии Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.

В пресс-центре добавили, что подразделения Объединенных сил продолжают оборонять город и защищать мирных украинских граждан.

Ранее

Как сообщал УНН, российские оккупанты за 12 дней блокады убили 1582 мирных мариупольцев.