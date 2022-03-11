Защита Мариуполя: украинским военным удалось "прекратить" существование батальонной тактической группы оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Украинские военные продолжают защищать Мариуполь от вражеских нашествий. В результате боевых действий, целые подразделения врага уже почти уничтожены, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
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"Защитники Мариуполя продолжают успешно утилизировать весь российский мусор, что пришел на нашу землю.
Так, практически прекратила свое существование одна батальонная тактическая группа 102 полка 150 мотострелковой дивизии Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.
В пресс-центре добавили, что подразделения Объединенных сил продолжают оборонять город и защищать мирных украинских граждан.
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Как сообщал УНН, российские оккупанты за 12 дней блокады убили 1582 мирных мариупольцев.