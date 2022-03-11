Захист Маріуполя: українським військовим вдалось "припинити" існування батальйонної тактичної групи окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Українські військові продовжують захищати Маріуполь від ворожих навал. У результаті бойових дій, цілі підрозділи ворога вже майже знищені, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.
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"Захисники Маріуполя продовжують успішно утилізувати весь російський непотріб, що прийшов на нашу землю.
Так, практично припинила своє існування одна батальйонна тактична група 102 полку 150 мотострілецької дивізії збройних сил Росії", - йдеться у повідомленні.
У пресцентрі додали, що підрозділи Об’єднаних сил продовжують обороняти місто та захищати мирних українських громадян.
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Як повідомляв УНН, російські окупанти за 12 днів блокади вбили 1582 мирних маріупольців.