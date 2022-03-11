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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Захист Маріуполя: українським військовим вдалось "припинити" існування батальйонної тактичної групи окупантів

Захист Маріуполя: українським військовим вдалось "припинити" існування батальйонної тактичної групи окупантів

Київ • УНН

 • 145273 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Українські військові продовжують захищати Маріуполь від ворожих навал. У результаті бойових дій, цілі підрозділи ворога вже майже знищені, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.

Деталі

"Захисники Маріуполя продовжують успішно утилізувати весь російський непотріб, що прийшов на нашу землю.
Так, практично припинила своє існування одна батальйонна тактична група 102 полку 150 мотострілецької дивізії збройних сил Росії", - йдеться у повідомленні.

У пресцентрі додали, що підрозділи Об’єднаних сил продовжують обороняти місто та захищати мирних українських громадян.

Раніше

Як повідомляв УНН, російські окупанти за 12 днів блокади вбили 1582 мирних маріупольців.

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