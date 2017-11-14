Защита Авакова-младшего проверит, не прослушивался ли его телефон

"Мы изучим этот рапорт, его происхождение они (сторона обвинения - ред.) вообще ошиблись предоставив рапорт суду. Я думаю, что мы видимо будем на это реагировать и привлекать виновных лиц к ответственности", - сказал Федур.

Он добавил, "я не думаю, что они вообще получали на это разрешение от любого суда".

При этом А.Федур заверил, что его подзащитный не получал какой либо повестки о вызове на допрос, а был сразу задержан по месту жительства.

Напомним, сегодня Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения сыну министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александру в виде личного обязательства.

Как писал УНН, 1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.