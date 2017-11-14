Защита Авакова-младшего проверит, не прослушивался ли его телефон
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сторона защиты сына Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра проверит информацию на самом деле ли не прослушивался телефон их подзащитного. Об этом в интервью журналистам по завершении судебного заседания в Апелляционном суде Киева заявил адвокат А.Авакова Андрей Федур комментируя предоставленный суду рапорт детектива САП в котором отмечалось, что разговор с А.Аваковым о вызове на допрос был записан на электронный носитель, передает корреспондент УНН.
"Мы изучим этот рапорт, его происхождение они (сторона обвинения - ред.) вообще ошиблись предоставив рапорт суду. Я думаю, что мы видимо будем на это реагировать и привлекать виновных лиц к ответственности", - сказал Федур.
Он добавил, "я не думаю, что они вообще получали на это разрешение от любого суда".
При этом А.Федур заверил, что его подзащитный не получал какой либо повестки о вызове на допрос, а был сразу задержан по месту жительства.
Напомним, сегодня Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения сыну министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александру в виде личного обязательства.
Как писал УНН, 1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.