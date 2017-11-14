Защита Авакова-младшего проверит, не прослушивался ли его телефон

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 30032 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 98087 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 86257 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100641 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100703 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 77865 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 101946 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101409 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Защита Авакова-младшего проверит, не прослушивался ли его телефон

Защита Авакова-младшего проверит, не прослушивался ли его телефон

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сторона защиты сына Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра проверит информацию на самом деле ли не прослушивался телефон их подзащитного. Об этом в интервью журналистам по завершении судебного заседания в Апелляционном суде Киева заявил адвокат А.Авакова Андрей Федур комментируя предоставленный суду рапорт детектива САП в котором отмечалось, что разговор с А.Аваковым о вызове на допрос был записан на электронный носитель, передает корреспондент УНН.

"Мы изучим этот рапорт, его происхождение они (сторона обвинения - ред.) вообще ошиблись предоставив рапорт суду. Я думаю, что мы видимо будем на это реагировать и привлекать виновных лиц к ответственности", - сказал Федур.

Он добавил, "я не думаю, что они вообще получали на это разрешение от любого суда".

При этом А.Федур заверил, что его подзащитный не получал какой либо повестки о вызове на допрос, а был сразу задержан по месту жительства.

Напомним, сегодня Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения сыну министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александру в виде личного обязательства.

Как писал УНН, 1 ноября Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.

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