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Захист Авакова-молодшого перевірить, чи не прослуховувався його телефон

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Сторона захисту сина Міністра Внутрішніх Справ України Арсена Авакова Олександра перевірить інформацію чи насправді не прослуховувався телефон їхнього підзахисного. Про це в інтерв’ю журналістам по завершенню судового засідання в Апеляційному суді Києва заявив адвокат О.Авакова Андрій Федур коментуючи наданий суду рапорт детектива САП в якому зазначалося, що розмова з О.Аваковим про виклик на допит була записана на електронний носій, передає кореспондент УНН.

"Ми вивчемо цей рапорт, його походження вони (сторона обвинувачення - ред.) взагалі помилилися надавши рапорт суду. Я думаю, що ми мабуть будемо на це реагувати і притягувати винних осіб до відповідальності", - сказав Федур.

Він додав, "я не думаю, що вони взагалі отримували на це дозвіл від будь-якого суду".

При цьому А.Федур запевнив, що його підзахисний не отримував будь-якої повістки про виклик на допит, а був відразу затриманий за місцем проживання.

Нагадаємо, сьогодні Апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід сину міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександру у вигляді особистого зобов’язання.

Як писав УНН, 1 листопада Солом’янський районний суд обрав для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного засобу контролю.

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