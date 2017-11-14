Захист Авакова-молодшого перевірить, чи не прослуховувався його телефон
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Сторона захисту сина Міністра Внутрішніх Справ України Арсена Авакова Олександра перевірить інформацію чи насправді не прослуховувався телефон їхнього підзахисного. Про це в інтерв’ю журналістам по завершенню судового засідання в Апеляційному суді Києва заявив адвокат О.Авакова Андрій Федур коментуючи наданий суду рапорт детектива САП в якому зазначалося, що розмова з О.Аваковим про виклик на допит була записана на електронний носій, передає кореспондент УНН.
"Ми вивчемо цей рапорт, його походження вони (сторона обвинувачення - ред.) взагалі помилилися надавши рапорт суду. Я думаю, що ми мабуть будемо на це реагувати і притягувати винних осіб до відповідальності", - сказав Федур.
Він додав, "я не думаю, що вони взагалі отримували на це дозвіл від будь-якого суду".
При цьому А.Федур запевнив, що його підзахисний не отримував будь-якої повістки про виклик на допит, а був відразу затриманий за місцем проживання.
Нагадаємо, сьогодні Апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід сину міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександру у вигляді особистого зобов’язання.
Як писав УНН, 1 листопада Солом’янський районний суд обрав для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного засобу контролю.