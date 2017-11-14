Захист Авакова-молодшого перевірить, чи не прослуховувався його телефон

"Ми вивчемо цей рапорт, його походження вони (сторона обвинувачення - ред.) взагалі помилилися надавши рапорт суду. Я думаю, що ми мабуть будемо на це реагувати і притягувати винних осіб до відповідальності", - сказав Федур.

Він додав, "я не думаю, що вони взагалі отримували на це дозвіл від будь-якого суду".

При цьому А.Федур запевнив, що його підзахисний не отримував будь-якої повістки про виклик на допит, а був відразу затриманий за місцем проживання.

Нагадаємо, сьогодні Апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід сину міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександру у вигляді особистого зобов’язання.

Як писав УНН, 1 листопада Солом’янський районний суд обрав для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного засобу контролю.