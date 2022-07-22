Защитница спасает побратима, а у нее брюки волочатся: отсутствие женской униформы на передовой из неудобства превращается в опасность

В украинской армии служит около 50 тысяч женщин. И каждый день количество защитниц растет. Женщины постоянно доказывают, что готовы и могут защищать родину наравне с мужчинами. Но делать это в парадной форме на передовой вряд ли возможно. Но в Украине до сих пор утверждена особая женская форма только для парадов. Вопросом утверждения стандарта женской полевой формы Минобороны занялось только недавно, несмотря на то, что, начиная с 2014 года, количество женщин на фронте постоянно растет.

УНН пообщался с инициатором проекта «Arm Woman Now» Ириной Никорак, которая стала одной из тех, кто помог сдвинуть решение проблемы с места.

- Очень много женщин-добровольцев, которые заключают контракт и идут воевать за независимость Украины. Ни одна из этих женщин не снабжена женской военной формой, которая в очень многих армиях мира присутствует. Форма не утверждена, у нас на уровне приказа МО №238 утвержден единый стандарт полевой формы, которая отшивается по мужским лекалам. Поэтому и возникла идея, которая подтолкнула инициировать социальный проект Arm Woman Now, мы хотим одеть каждую женщину-защитницу в функциональную и удобную форму. Изменения касаются всей амуниции, в частности, это несколько облегченные бронежилеты, женская обувь или просто обувь небольших размеров. С обувью сейчас проще, эта проблема очень остро стояла в 2014 году, а сейчас уже отшивают на украинском рынке берцы женских размеров с 35 по 41, привозят также из других стран.

С формой все сложнее, потому что она не отшивается, ее купить в Украине невозможно. Девушкам часто выдают форму на два – три размера больше, и они вынуждены ее подшивать. А там, где они находятся, на передовой, на первой линии столкновения, портных нет. И часто девушки ждут ротации, чтобы поехать в какой-то населенный пункт, найти портного и перешить костюм. А изнашиваются эти костюмы довольно быстро – это же физическая работа, часто в окопах… Поэтому мы разработали лекала именно женской военной формы на основе военной формы НАТО – девушки-военнослужащие из Америки передали собственную форму. Эта форма уже была ношена, но по ее состоянию можно сделать вывод, что это очень качественная форма: она не протерта, она ни в одном месте не разорвана, швы также очень хорошо держатся, она комфортна, функциональна.

Я делала обзор на своей странице в соцсетях и там даже есть бирка с надписью «NATO size» – вся размерная сетка, по которой они отшивают кители. Вы знаете, было очень странно, я мерила на себя кители всех возможных размеров: начиная с S, заканчивая XL. Четыре кителя разных размеров и каждый из них идеально лег в плечах. Я ношу размер S, одевала размер XL и все равно китель на мне идеально сидел. У них на рукавах предусмотрены фиксаторы на пуговицах. У нас пуговицы не используются в кителях – у нас замок и липучки. Мы решили не так бурно развивать события и не делать такой смелый шаг – пришивать пуговицы, что делает форму еще и более дорогой. Решили также использовать фиксаторы, которые и в мужской форме есть, но они будут на липучках, и это будет на талии – на штанах, чтобы девушки себя комфортно чувствовали, чтобы не приходилось их фиксировать двумя или тремя тактическими поясами. Я надеюсь, что такие лекала в доработанном виде, или в том, в каком они есть сейчас, лягут в основу стандарта женской формы, которая будет внесена в приказ МО.

А как вы узнали о существующей проблеме с женской формой?

– Как сейчас помню, это был конец апреля, к нам поступил запрос из изюмского направления – ребятам не хватало формы. Пришла такая просьба: «Дайте нам, пожалуйста, 9 мужских форм и еще одну наименьшего мужского размера – 44-го или 42-го». Я очень удивилась, говорю: «А это кому нужно?», они говорят: «У нас девочка-артиллеристка». И оказалось, что она износила уже предыдущую форму, ходила с протертыми коленями, и ей оперативно нужна была форма. Я еще подумала, что ничего себе девочка с размером XS-S, такую ​​военную должность занимает и находится на фронте вместе с мужчинами-артиллеристами. У нас были деньги на приобретение формы – надонатили, и когда я предложила купить женскую форму, то оказалось, что ее нет.

Я человек вовсе не военный, никогда не была связана с военной службой и собственно я, как и большинство людей гражданских, об этой проблеме не знала. Девушки-военнослужащие, конечно, знали, но в армии не принято было об этом говорить и все воевали в мужской форме, каким-то образом ее приспосабливая или перешивая. С тех пор я начала очень подробно изучать этот вопрос, начала созваниваться с девушками, которые когда-то служили или сейчас несут службу, все подтвердили: «Да, женской формы нет». Потом я изучила целый трактат на 65 страниц – приказ МО, в котором утверждены полностью все требования ко всем видам форм. Если мы говорим о женской, то она была только парадная – это китель парадный, юбка и каблуки. Помните, в прошлом году на параде они использовали именно каблуки для женщин. Все. Солдатская полевая форма единственная и мужская. Мы начали очень активно об этом писать, написала один пост в Instagram и он приобрел огласку колоссальную. Я никого не просила делать репост, просто как-то так оно естественным путем случилось и, собственно, я благодарна всем, кто присоединился к этому.

Мы с вами говорим, а на швейном производстве прямо сейчас производится партия женских форм. Форма будет протестирована. Я искренне надеюсь, что она будет действительно функциональна и девушкам будет удобно. Мы хотим получить обратную связь от девушек и понять, возможно какой-то карман надо пришить выше или ниже, может пояс неудобный. Хотим максимально улучшить, сделать эти лекала идеальными, и когда МО внесет единый стандарт женской формы во все необходимые документы и утвердит так, как требует закон, то они смогут закупать у разных производств Украины женскую форму.

Это нефункционально и опасно для женщины, которая одевает костюм и он не подходит ей по размеру, а она, например, должна пробежать несколько километров с тяжелым рюкзаком парамедика на спине. Или, к примеру, она помогает своему раненному побратиму оказать ему помощь и вытащить его из поля боя. А у нее штаны, которые волочатся. А у нее рукава от кителя, которые находятся вот здесь и она их подкатывает. Я мало об этом говорю, потому что хочется сохранять оптимизм, но если углубиться в детали, то костюм выполняет такую ​​же роль, как и вся остальная амуниция. Это, в первую очередь, безопасность и функциональность выполнения боевой задачи.

Насколько длинным является путь от идеи до непосредственного получателя этой формы?

– Первый этап самый сложный для меня, потому что не имею швейного бизнеса и никогда этим не занималась. Когда погрузилась в эти процессы: какая должна быть нить, каким должен быть шов, какие липучки, каких размеров, какие карманы – там есть очень много разных требований, которых нужно придерживаться. Материал должен быть качественный, специальный, чтобы он не загорался и не плавился. Стараюсь сделать так, чтобы эта форма была не просто не хуже, а лучше той, которую мужчинам сейчас выдают. Я хочу сделать ее качественной, классной, которая не будет протираться, не будет рваться, поэтому сейчас закупили первую партию польской ткани. Сейчас мы уже нарезали полностью из этого материала сложные части для костюмов, их сейчас сшивают и будем их передавать несколькими путями. В первую очередь, мы передаем девушкам на «0». Это те женщины-военнослужащие, которые не имеют возможности ни купить, ни забрать, например, из почты, ни подшить. Они находятся там в течение 3-х месяцев, это длительный период времени, и мы хотим их в первую очередь обеспечить формой. В дальнейшем, если у нас будет достаточное количество материальных ресурсов, в планах, конечно, обеспечить всех женщин, задействованных в ВСУ. Есть на сегодняшний день около 50 000 – значит мы отшьем 50 000 комплектов.

Это только в ВСУ, правильно?

Мы сейчас говорим об ВСУ совместно с Минобороны.

А как насчет Нацгвардии, к примеру?

В НГУ, равно как и в МВД, и в Национальной полиции тоже нет женских форм, но я думаю, что мы сейчас даем толчок к реформированию этого направления во всех без исключения структурах. Я уверена, что первыми на этом пути будут ВСУ, а в дальнейшем сложится таким образом, что и девушки, несущие службу в НГУ и Национальной полиции, также смогут получить форму. Мне пишет много девушек из разных структур, они очень просят об анонимности и говорят о том, что тоже хотят иметь свою форму и чтобы она была женской. Поэтому передаем в первую очередь на «0» – это передача через ВСУ, через волонтеров, которые смогут добраться до той локации, где собственно находятся женщины. Я лично также возьму эти формы и буду их отвозить в те части, в которые смогу доехать и обычно есть места, где все еще работает «Новая Почта», на каком-то расстоянии находится часть, но девушки смогут ее забрать. То есть мы сможем адресно ее направлять, у меня есть уже целый список по частям, девушки пишут, что их здесь двое, там пятеро, семеро. Я собираю их размеры и готовим для отправки. Поэтому отшьем 250–300 форм, протестируем их, если все хорошо мы продолжим отшивать по тем же лекалам без изменения каких-либо конструкций в штанах и кителе, если нет - то будем их максимально совершенствовать.

Расскажите подробнее о самом процессе отшивки, где нашли место для производства?

– Производство нашли не сами. Когда СМИ начали записывать о нас сюжеты и статьи, то очень много производств стали обращаться ко мне, что они хотят предоставить услуги. Собственно, я до сих пор с ними общаюсь. Ищу тех, кто работает лучше, качественно, но по самой низкой цене. Уже сейчас сотрудничаем с тремя производствами: одо в Ивано-Франковской области, второе в Хмельницком и Хмельницкой области, еще одно планируем в Киевской области. Здесь даже не вопрос количества производств, а вопрос в объемах. Я искренне надеюсь, что мы хорошо прообщаемся с нашими европейскими партнерами и сможем привлечь средства, чтобы произвести все 50 тысяч комплектов формы. Безусловно, МО будет проходить этот путь, они точно будут утверждать стандарт женской военной формы. Это 100% займет определенное время и мы не хотим его терять, время – это самый дорогой сейчас для нас ресурс и мы максимально, как волонтеры, будем это делать: отшивать и стремиться к тому, чтобы у МО было гендерноориентированное бюджетирование. Потому что это касается не только формы, это и нижнее белье – у девушек его сейчас нет, им выдают мужское нижнее белье, которое они, конечно, не используют. Но здесь есть много механизмов, как это можно решить: либо МО утвердит, так же как для мужчин, стандарт нижнего белья для женщин, либо же, как это происходит в армии Канады или Израиля, будет выплачиваться компенсация и женщина за эти средства сможет приобрести то, что ей удобнее всего.

Сколько нужно денег для реализации этой инициативы.

– Сейчас мы привлекли путем проведения аукционов и путем получения средств от социально-ответственного бизнеса 424 тысячи гривен – это по состоянию на сейчас. Практически вся сумма уже перечислена на создание. Мы продолжаем проводить аукционы и нереально классно, что звезды украинского шоу-бизнеса, певцы, спортсмены предоставляют лоты и поддерживают «Arm Woman Now». Мы уже получили лоты от Надежды Дорофеевой, от Monatik, от Хлывнюка и группы «Бумбокс», от Вакарчука и «Океана Эльзы», от Дарьи Астафьевой, от братьев Кличко. Мы все время ведем переговоры с другими звездами, максимально желающими приобщиться, они и популяризируют, и предоставляют лоты, и помогают нам в сборе средств.

У нас два типа: либо разыгрываем, либо объявляем аукцион. К примеру, ледоруб от Ирины Галай. Это украинская альпинистка, которая с этим ледорубом преодолела Эверест и гору-убийцу К2 (Чегори, вторая по высоте горная вершина после Джомолунгмы – ред.). Мы его продали за 200 тыс. грн. Это круто, я считаю. Конечно, это не какие-нибудь миллионы гривен, на которые можно рассчитывать, но для нас это большой успех. Потому что это первый лот, который мы вообще выставили на аукцион в рамках этого проекта.

Мы считали следующим образом: мы заложили средства в размере ориентировочно 2 000 гривен на одну женщину, в которые будет включено форму (штаны и китель), набор нижнего тактического белья и футболку. В зависимости от того, насколько дешевле будет производство... Потому что это первый шаг, это первая отшитая партия. Если количество больше, то стоимость на одном костюме значительно меньше. Но мы обобщили и на 50 000 женщин ориентировочная сумма до 3 млн долларов. Когда мы это посчитали и осознали, то мне казалось, что это просто колоссальные деньги, их очень трудно будет собрать, но посмотрите, что происходит со сбором средств на «Байрактары» – 600 миллионов, что происходит вообще с людьми: они могут не пить кофе неделю, что-то себе не покупать, но они те 20-50 гривен обязательно пришлют для того, чтобы помочь. Знаете, женщины – это такая категория, которую очень сильно хотят поддержать наши люди, очень. Женщина-военнослужащий – это символ смелости, колоссальной несокрушимости, которую они показывают на передовой, рискуя своей жизнью. Я очень хочу помочь им.

Девочек очень много пишет, слова благодарности и поддержки за то, что мы делаем и какой проект начали. Поэтому мы будем продолжать это делать, пока каждая женщина, которая сейчас находится на передовой, не будет одета в женскую форму.