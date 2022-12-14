Защитника Мариуполя Дианова успешно прооперировали в США
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В США освобожденному из российского плена защитнику Мариуполя Михаилу Дианову провели успешную операцию на руке. Об этом сообщили на фейсбук-странице футбольного клуба "Шахтер", передает УНН.
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"13 декабря Дианову прооперировали правое плечо в Сент-Луисе (США). Операция прошла успешно. После реабилитации правая рука Михаила будет полноценно функционировать. В ближайшие дни Дианов вернется в Украину", – говорится в сообщении.
Добавим
Морской пехотинец Михаил Дианов получил пулевое ранение в марте этого года, когда защищал Мариуполь от российских оккупантов.
Напомним
Михаила Дианова вернули из российского плена 21 сентября. Это был масштабный обмен пленными – Украина освободила 215 защитников.