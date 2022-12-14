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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 23897 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Захисника Маріуполя Діанова успішно прооперували у США

Захисника Маріуполя Діанова успішно прооперували у США

Київ • УНН

 • 577122 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. У США звільненому з російського полону захиснику Маріуполя Михайлу Діанову провели успішну операцію на руці. Про це повідомили на фейсбук-сторінці футбольного клубу "Шахтар", передає УНН.

Цитата

"13 грудня Діанову прооперували праве плече в Сент-Луїсі (США). Операція пройшла успішно. Після реабілітації права рука Михайла повноцінно функціонуватиме. Найближчими днями Діанов повернеться до України", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Морський піхотинець Михайло Діанов дістав кульове поранення у березні цього року, коли захищав Маріуполь від російських окупантів.

Нагадаємо

Михайла Діанова повернули з російського полону 21 вересня. Це був масштабний обмін полоненими – Україна звільнила 215 захисників.

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