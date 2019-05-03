Защитник сборной Украины стал хоккеистом "Донбасса"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Хоккейный клуб “Донбасс” заключил контракт с 25-летним украинским защитником Филиппом Пангеловым-Юлдашевым. Об этом говорится на сайте клуба, передает УНН.
С сезона 2010/11 по 2014/15 сын известного нападающего сборной Украины Рамиля Юлдашева защищал цвета ХК “Толпар” из Уфы, выступая в Молодежной хоккейной лиге. Игрок провел 250 матчей в МХЛ заработав 81 очко (28 + 53) по системе “гол + пас”.
Начиная с сезона-2015/16 украинец выступал в Высшей хоккейной лиге ( “Звезда-ВДВ” Дмитров, “Дизель” Пенза, “Спутник” Нижний Тагил).
Прошлый сезон Пангелов-Юлдашев выступал за “ЦСК ВВС” из Самары, отыграв за сезон 42 матча. Всего в ВХЛ защитник провел 165 поединков.
Отметим, что в текущем сезоне Пангелов-Юлдашев дебютировал в составе национальной команды Украины. В настоящее время Филипп выступает в составе сборной Украины на чемпионате мира D1B. Защитник провел все четыре поединка, при этом заработав 2 очка (1 + 1).
Напомним, что “Донбасса” в сезоне 2018-19 годов защитил титул чемпиона Украины.