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Захисник збірної України став хокеїстом "Донбасу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Хокейний клуб “Донбас” уклав контракт з 25-річним українським захисником Філіпом Пангеловим-Юлдашевим. Про це сказано на сайті клубу, передає УНН.

З сезону 2010/11 по 2014/15 син відомого нападника збірної України Раміля Юлдашева захищав кольори ХК “Толпар” з Уфи, виступаючи в Молодіжній хокейній лізі. Гравець провів 250 матчів в МХЛ заробивши 81 очко (28 + 53) за системою “гол + пас”.

Починаючи з сезону-2015/16 українець виступав у Вищій хокейній лізі (“Зірка-ВДВ” Дмитров, “Дизель” Пенза, “Супутник” Нижній Тагіл).

Минулий сезон Пангелов-Юлдашев виступав за “ЦСК ВВС” з Самари, відігравши за сезон 42 матчі. Всього в ВХЛ захисник провів 165 поєдинків.

Відзначимо, що у поточному сезоні Пангелов-Юлдашев дебютував у складі національної команди України. В даний час Філіп виступає в складі збірної України на чемпіонаті світу D1B. Захисник провів всі чотири поєдинки, при цьому заробивши 2 очка (1 + 1).

Нагадаємо, що “Донбасу” у сезоні 2018-19 років захистив титул чемпіона України.

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