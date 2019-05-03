Захисник збірної України став хокеїстом "Донбасу"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Хокейний клуб “Донбас” уклав контракт з 25-річним українським захисником Філіпом Пангеловим-Юлдашевим. Про це сказано на сайті клубу, передає УНН.
З сезону 2010/11 по 2014/15 син відомого нападника збірної України Раміля Юлдашева захищав кольори ХК “Толпар” з Уфи, виступаючи в Молодіжній хокейній лізі. Гравець провів 250 матчів в МХЛ заробивши 81 очко (28 + 53) за системою “гол + пас”.
Починаючи з сезону-2015/16 українець виступав у Вищій хокейній лізі (“Зірка-ВДВ” Дмитров, “Дизель” Пенза, “Супутник” Нижній Тагіл).
Минулий сезон Пангелов-Юлдашев виступав за “ЦСК ВВС” з Самари, відігравши за сезон 42 матчі. Всього в ВХЛ захисник провів 165 поєдинків.
Відзначимо, що у поточному сезоні Пангелов-Юлдашев дебютував у складі національної команди України. В даний час Філіп виступає в складі збірної України на чемпіонаті світу D1B. Захисник провів всі чотири поєдинки, при цьому заробивши 2 очка (1 + 1).
Нагадаємо, що “Донбасу” у сезоні 2018-19 років захистив титул чемпіона України.