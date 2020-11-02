Защитник сборной Украины может продолжить карьеру в "Ливерпуле"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Защитник сборной Украины Николай Матвиенко может зимой перейти в английский “Ливерпуль”. Об этом сообщает 90min, передает УНН.
Тренер действующего чемпиона Англии Юрген Клопп заявил, что они готовы подписать нового центрального защитника в январе, но только если соглашение будет иметь финансовый смысл для клуба.
Ожидается, что “красные” проведут большую часть сезона 2020/21 без звездного защитника Вирджила ван Дейка, которому предстоит операция по поводу тяжелой травмы колена, в результате чего останутся только Джо Гомес и Жоэль Матип, как единые высококачественные центральные защитники в команде. Также полузащитник Фабиньо произвел впечатление запасного защитника, но травма любого из этого трио оставила бы “Ливерпуль” в затруднительном положении.
На позицию новичка “мерсисайдцы” рассматривают представителя “Шахтера” Николая Матвиенко. Также в шорт-лист “мерсисайдцев” на эту позицию входят Озан Кабак (“Шальке”), Пау Торрес (“Вильярреал”), Дайот Упамекано (“РБ Лейпциг”) и Жюль Кунде (“Севилья”).
Отмечается, что на приобретение нового центрбэка англичане готовы выделить до 40 млн фунтов.
Добавим, в этом сезоне 24-летний Матвиенко провел за “Шахтер” 9 матчей и отдал результативную передачу. “Transfermarkt” оценивает футболиста в 9 млн евро, его контракт с “Шахтером” рассчитан до лета 2021 года.