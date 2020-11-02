Захисник збірної України може продовжити кар’єру в “Ліверпулі”
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Захисник збірної України Микола Матвієнко може взимку перейти до англійського “Ліверпулю”. Про це повідомляє 90min, передає УНН.
Тренер чинного чемпіона Англії Юрген Клопп заявив, що вони готові підписати нового центрального захисника в січні, але тільки якщо угода буде мати фінансовий сенс для клубу.
Очікується, що “червоні” проведуть більшу частину сезону 2020/21 без зоряного захисника Вірджіла ван Дейка, якому належить операція з приводу важкої травми коліна, в результаті чого залишаться тільки Джо Гомес і Жоель Матіп, як єдині високоякісні центральні захисники в команді. Також півзахисник Фабіньо справив враження запасного захисника, але травма будь-кого з цього тріо залишила б “Ліверпуль” в скрутному становищі.
На позицію новачка “мерсисайдці” розглядають представника “Шахтаря” Миколу Матвієнка. Також в шорт-лист “мерсисайдців” на цю позицію входять Озан Кабак (“Шальке”), Пау Торрес (“Вільярреал”), Дайот Упамекано (“РБ Лейпциг”) і Жуль Кунде (“Севілья”).
Зазначається, що на придбання нового центрбека англійці готові виділити до 40 млн. фунтів.
Додамо, у цьому сезоні 24-річний Матвієнко провів за “Шахтар” 9 матчів і віддав результативну передачу. “Transfermarkt” оцінює футболіста у 9 млн. євро, його контракт з “Шахтарем” розрахований до літа 2021 року.