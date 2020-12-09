Защитник сборной Украины может пополнить клуб НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Защитник "Днепра" и сборной Украины Иссуфу Санон ближайшее время может отправиться в расположение "Хьюстон Рокетс", передает УНН со ссылкой на "basket.com.ua".
сКлуб НБА сделал запрос и получил разрешение от ФИБА на выдачу лицензии на украинского защитника, нынешний сезон начинал в составе чемпиона Украины.
“Рокетс” уже начали подготовку к сезону в тренировочном лагере. Права на Санон перешли в клуб из “Хьюстона” в рамках соглашения по системе “sign-and-trade”, в результате которой защитник Остин Риверс отправился в “Никс”.
Именно “Нью-Йорк” был предыдущим владельцем драфт-прав на украинца, который был выбран на драфте-2018 род 42-м номером “Вашингтоном”.
В нынешнем сезоне Санон сыграл в составе “Днепра” 6 матчей в регулярном чемпионате Суперлиги, в которых, проводя на площадке по 13,5 минуты в среднем набирал 8,0 очка, делал 2,5 передачи и 1,3 подбора, реализуя 53 3 процента трехочковых бросков.
Добавим, в двух недавних матчах в составе сборной Украины Санон, проводя на площадке 18,1 минуты, набирал 7,5 очка, делал 2,5 передачи и 2,5 подбора при 50 процентах реализации трехочковых.