Захисник збірної України може поповнити клуб НБА

Клуб НБА зробив запит і отримав дозвіл від ФІБА на видачу ліцензії на українського захисника, який нинішній сезон починав у складі чемпіона України.

“Рокетс” вже почали підготовку до сезону в тренувальному таборі. Права на Санон перейшли до клубу з “Х’юстона” в рамках угоди по системі “sign-and-trade”, в результаті якої захисник Остін Ріверс відправився в “Нікс”.

Саме “Нью-Йорк” був попереднім власником драфт-прав на українця, який був обраний на драфті-2018 рід 42-м номером “Вашингтоном”.

У нинішньому сезоні Санон відіграв у складі “Дніпра” 6 матчів в регулярному чемпіонаті Суперліги, в яких, проводячи на майданчику по 13,5 хвилини, в середньому набирав 8,0 очка, робив 2,5 передачі та 1,3 підбирання, реалізуючи 53,3 відсотки триочкових кидків.

Додамо, у двох недавніх матчах у складі збірної України Санон, проводячи на майданчику 18,1 хвилини, набирав 7,5 очка, робив 2,5 передачі та 2,5 підбирання при 50 відсотках реалізації триочкових.