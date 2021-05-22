Защищался от полиции крестом: на Марше трансгендеров в Киеве произошли столкновения

Детали

Так, один противник ЛГБТ пытался с крестом прорваться к участникам Марша, однако полиция остановила его и задержала. При задержании парень старался не выпустить крест из рук и будто хотел защититься им от полиции.

Полиция пока не предоставила официальную информацию о задержанных во время Марша.

Между тем - Транс-марш уже завершился. Полиция сопровождала участников к Почтовой площади, где мероприятие и завершилось.

Дополнение

В Киеве на Михайловской площади начался Марш трансгендеров. Туда же вышли и представители "Традиции и порядка", которые устроили акцию протеста.



Напомним, десятки иностранных посольств и представительств в Украине к Международному дню против гомофобии, трансфобии и бифобии в заявлении подчеркнули, что в современной и демократической Украине нет места для дискриминации и неравенства.