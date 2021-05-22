Захищався від поліції хрестом: на Марші трансгендерів в Києві стались сутички

Деталі

Так, один противник ЛГБТ намагався з хрестом прорватися до учасників Маршу, проте поліція його зупинила та затримала. При затриманні хлопець намагався не випустити хрест з рук і ніби хотів захиститись ним від поліції.

Поліція поки не надала офіційну інформацію про затриманих під час Маршу.

Тим часом - Транс-марш уже завершився. Поліція супроводжувала учасників до Поштової площі, де захід і завершився.

Доповнення

У Києві на Михайлівській площі розпочався Марш трансгендерів. Туди ж вийшли й представники "Традиції і порядку", які влаштували акцію протесту.



Нагадаємо, десятки іноземних посольств та представництв в Україні до Міжнародного дня проти гомофобії, трансфобії та біфобії у заяві наголосили, що у сучасній та демократичній Україні немає місця для дискримінації та нерівності.