У центрі Києва почався Марш трансгендерів. Представники "Традиції і порядку" влаштували контрмітинг
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У Києві на Михайлівській площі розпочався Марш трансгендерів. Туди ж вийшли й представники "Традиції і порядку", які влаштували акцію протесту, передає кореспондент УНН.
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Так, на Михайлівській площі розпочався Марш трансгендерів, який приурочений до другої річниці вилучення трансгендерності з Міжнародної класифікації хвороб.
Перед початком маршу на місце прибули представники "Традиції і порядку" у супроводі байкерів та мітинг-мобілю звукової підтримки. Націоналісти вигукують:"Бог, батьківщина, патріархат" та "смерть ЛГБТ".
Доповнення
Десятки іноземних посольств та представництв в Україні до Міжнародного дня проти гомофобії, трансфобії та біфобії у заяві наголосили, що у сучасній та демократичній Україні немає місця для дискримінації та нерівності.