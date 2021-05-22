У центрі Києва почався Марш трансгендерів. Представники "Традиції і порядку" влаштували контрмітинг

Деталі

Так, на Михайлівській площі розпочався Марш трансгендерів, який приурочений до другої річниці вилучення трансгендерності з Міжнародної класифікації хвороб.

Перед початком маршу на місце прибули представники "Традиції і порядку" у супроводі байкерів та мітинг-мобілю звукової підтримки. Націоналісти вигукують:"Бог, батьківщина, патріархат" та "смерть ЛГБТ".

Доповнення

Десятки іноземних посольств та представництв в Україні до Міжнародного дня проти гомофобії, трансфобії та біфобії у заяві наголосили, що у сучасній та демократичній Україні немає місця для дискримінації та нерівності.