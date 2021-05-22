В центре Киева начался Марш трансгендеров. Представители "Традиции и порядка" устроили контрмитинг
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В Киеве на Михайловской площади начался Марш трансгендеров. Туда же вышли и представители "Традиции и порядка", которые устроили акцию протеста, передает корреспондент УНН.
Детали
Так, на Михайловской площади начался Марш трансгендеров, который приурочен ко второй годовщине изъятия трансгендерности с Международной классификации болезней.
Перед началом марша на место прибыли представители “Традиции и порядка” в сопровождении байкеров и митинг-мобиля звуковой поддержки. Националисты скандируют: “Бог, родина, патриархат” и “смерть ЛГБТ”.
Дополнение
Десятки иностранных посольств и представительств в Украине к Международному дню против гомофобии, трансфобии и бифобии в заявлении подчеркнули, что в современной и демократической Украине нет места для дискриминации и неравенства.