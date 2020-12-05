Западную Украину предупредили о сильном ветре
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. На западе Украины сегодня ожидаются порывы ветра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
"По данным УкрГидрометцентра, 5 декабря в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности)", - сообщили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, по прогнозам синоптиков, 5 декабря в западных и южных областях днем 3-8° тепла, на Закарпатье и Одесской области до 12° тепла; на остальной территории днем 0-4° тепла.
6-7 декабря в Украине ожидается постепенное снижение температуры ночью до 5-12° мороза, днем до 0-5° мороза.