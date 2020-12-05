Западную Украину предупредили о сильном ветре

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 38455 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 58812 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 71708 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 85019 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 111681 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113707 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125898 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156132 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202316 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196420 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Западную Украину предупредили о сильном ветре

Западную Украину предупредили о сильном ветре

Киев  •  УНН

 • 16660 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. На западе Украины сегодня ожидаются порывы ветра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

"По данным УкрГидрометцентра, 5 декабря в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности)", - сообщили в ГСЧС.

Как сообщал УНН, по прогнозам синоптиков, 5 декабря в западных и южных областях днем 3-8° тепла, на Закарпатье и Одесской области до 12° тепла; на остальной территории днем 0-4° тепла.

6-7 декабря в Украине ожидается постепенное снижение температуры ночью до 5-12° мороза, днем до 0-5° мороза.

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