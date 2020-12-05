Західну Україну попередили про сильний вітер

“За даними УкрГідрометцентру, 5 грудня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності)”, — повідомили у ДСНС.

Як повідомляв УНН, за прогнозами синоптиків, 5 грудня у західних та південних областях вдень 3-8° тепла, на Закарпатті та Одещині до 12° тепла; на решті території вдень 0-4° тепла.

6-7 грудня в Україні очікується поступове зниження температури вночі до 5-12° морозу, вдень до 0-5° морозу.