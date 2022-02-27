Западные партнеры прислали в Украину крупную партию ракет класса "воздух-воздух"

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“От наших западных партнеров для авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины поступила большая партия ракет класса "воздух-воздух". Они уже под крыльями наших истребителей”, - говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что ракет хватит на всех оккупантов.

Добавим

Ориентировочные суммарные потери врага за трое предыдущих суток (24,25,26) захватнической войны Российской Федерации в Украине уничтожено 27 самолетов, 26 вертолетов и 146 танков.