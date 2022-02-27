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15 марта, 19:03 • 82841 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 121220 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Западные партнеры прислали в Украину крупную партию ракет класса "воздух-воздух"

Киев • УНН

 • 126718 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Западные партнеры прислали в Украину крупную партию ракет класса "воздух-воздух". Об этом информирует командование Воздушных Сил ВСУ, пишет УНН.

Цитата

“От наших западных партнеров для авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины поступила большая партия ракет класса "воздух-воздух". Они уже под крыльями наших истребителей”, - говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что ракет хватит на всех оккупантов.

Добавим

Ориентировочные суммарные потери врага за трое предыдущих суток (24,25,26) захватнической войны Российской Федерации в Украине уничтожено 27 самолетов, 26 вертолетов и 146 танков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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