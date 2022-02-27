Західні партнери надіслали до України велику партію ракет класу "повітря-повітря"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Західні партнери надіслали до України велику партію ракет класу "повітря-повітря". Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ, пише УНН.
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“Від наших західних партнерів для авіації Повітряних Сил Збройних Сил України надійшла велика партія ракет класу "повітря-повітря". Вони уже під крилами наших винищувачів”, - йдеться в повідомленні.
Там наголосили, що ракет вистачить на всіх окупантів.
Додамо
Сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби (24,25,26) загарбницької війни Російської Федерації в Україні - знищено 27 літаків, 26 гелікоптерів і 146 танків.