Запад должен превратить стратегию по вступлению Украины в НАТО в тактику - Зеленский

Цитата:

"Что касается НАТО и чего мы ожидаем от Альянса и какие конкретные шаги, чтобы мы хотели видеть... Мы благодарны Соединенным Штатам Америки, и, действительно, мы получаем поддержку, когда у нас проходят (военные - ред.) учения, например, в Черном море, Sea Breeze и др. Действительно, мы видим эту поддержку", - отметил Зеленский.

"Это - о присутствии. Я считаю, что это правильный психологический шаг. Не применяется оружие, но другим, третьим государствам, показывают, что Альянс сотрудничает в учениях и работает с Украиной. Потому в качестве психологическего шага, считаю, что это очень не плохо. Достаточно ли этого? По моему мнению - нет", - добавил он.

Детали

Президент пояснил, что есть стратегические шаги, а есть тактические. Тактические шаги, такие как наращивание подобных военных учений, нужны Украине.

"Что касается стратегии, по моему мнению, вступление в НАТО - это должна быть тактика Украины. Но со стороны стран Европейского Союза, некоторых лидеров, и со стороны США мы видим, что это - стратегия. Я считаю, что на сегодня нет времени для стратегии, потому что каждый день может быть эскалация", - подчеркнул Глава государства.

Он сообщил присутствующим, что сейчас на территории временно оккупированного Крыма находится около 80 тыс. военных РФ, их военная техника и флот, а на временно оккупированном Донбассе находится еще около 35 тыс., вдоль границ Украины с РФ еще несколько десятков тысяч военных.

В таких условиях, считает Зеленский, думать о стратегии - сложно, "мы думаем о тактике".

"Потому что, вот вам напряженный момент - военные учения "Запад-2021", которые состоятся в сентябре. Мы не можем думать о стратегии, мы думаем, как обеспечить, чтобы не было продолжения возможной эскалации со стороны России. Это напряженный момент, а не хватает времени на стратегию... Когда вы спрашиваете, что (мы ожидаем - ред.) от НАТО, проще пригласить Украину в НАТО. Это самый быстрый вариант. Это - о тактике, что бы делал я", - добавил он.

Добавим

Сейчас Президент Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах.

Сегодня, 1 сентября, состоится первая официальная встреча Главы государства и президента США Джо Байдена.

Офис Президента сообщал, что во время встречи Зеленский и Байден обсудят в частности противодействие российской агрессии, энергетическую безопасность, военное сотрудничество Украины и США и "Северный поток-2".