Захід має перетворити стратегію щодо вступу України до НАТО на тактику - Зеленський

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Україна вдячна Північноатлантичному альянсу за ту підтримку, яку він надає. Але, цього недостатньо. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час презентації програми трансформації України в музеї-садибі Джорджа Вашингтона, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Що стосується НАТО і чого ми очікуємо від Альянсу і які конкретні кроки, що б ми хотіли бачити... Ми вдячні Сполученим Штатам Америки, і, дійсно, ми отримуємо підтримку, коли у нас проходять (військові — ред.) навчання, наприклад, у Чорному морі, Sea Breeze тощо. Дійсно, ми бачимо цю підтримку”, — зазначив Зеленський.

“Це — про присутність. Я вважаю, що це правильний психологічний крок. Не застосовується зброя, але іншим, третім державам, показують, що Альянс співпрацює в навчанні і працює з Україною. Тому як психологічний крок, вважаю, що це дуже не погано. Чи достатньо цього? На мою думку — ні”, — додав він.

Деталі

Президент пояснив, що є стратегічні кроки, а є тактичні. Тактичні кроки, такі як збільшення подібних військових навчань, потрібні Україні.

“Щодо стратегії, на мою думку, вступ в НАТО — це повинна бути тактика України. Але з боку країн Європейського Союзу, деяких лідерів, і з боку США ми бачимо, що це — стратегія. Я вважаю, що на сьогодні немає часу для стратегії, тому що щодня може бути ескалація”, — підкреслив Глава держави.

Він повідомив присутнім, що наразі на території тимчасово окупованого Криму перебуває близько 80 тис. військових РФ, їх військова техніка та флот, а на тимчасово окупованому Донбасі перебуває ще близько 35 тис., вздовж кордонів України з РФ ще кілька десятків тисяч військових.

В таких умовах, вважає Зеленський, думати про стратегію — складно, “ми думаємо про тактику”.

“Тому що, ось вам напружений момент — військові навчання "Запад-2021“, які відбудуться в вересні. Ми не можемо думати про стратегію, ми думаємо, як забезпечити, щоб не було продовження ймовірної ескалації з боку Росії. Це напружений момент, не вистачає часу на стратегію... Коли ви питаєте, що (ми очікуємо — ред.) від НАТО, найпростіше запросити Україну в НАТО. Це найшвидший варіант. Це — про тактику, що б робив я”, — додав він.

Додамо

Наразі Президент Володимиро Зеленський перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах.

Сьогодні, 1 вересня, відбудеться перша офіційна зустріч Глави держави та президента США Джо Байдена.

Офіс Президента повідомляв, що під час зустрічі Зеленський і Байден обговорять зокрема протидію російській агресії, енергетичну безпеку, військову співпрацю України і США та “Північний потік-2”.

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