Захарова опровергла разработку вещества "Новичок" в РФ и СССР
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В России и СССР никогда не проводились исследования по разработке химоружия под названием "Новичок", которым, по заявлению Лондона, отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире российского телеканала, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название "Новичок", - заявила дипломат.
Она отметила, что это наименование не было запатентовано либо "использовано в качестве какого-то символа, шифра или кода". По словам представителя МИД РФ, слово "Новичок" в контексте разработок химических элементов в России и Советском Союзе вообще не употреблялось.
"Премьер-министр Великобритании не оперирует формулой, премьер-министр Великобритании оперирует вот этим самым шаблонным названием, которое моментально дает ассоциацию с Российской Федерацией, даже с чем-то русским", - сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.
При этом наиболее вероятными источниками происхождения отравляющего газа, по словам российского дипломата, являются Британия, Словакия, Чехия, Швеция и США. М.Захарова обратила внимание на то, что у британцев, по логике, не должно быть вещества "Новичок". Тогда становится неясно, каким образом получено заключение о "российском следе" в деле о покушении на Скрипалей.
"Вывод напрашивается сам собой, может быть даже и не вывод, а вопросы: значит, у них есть образцы, которые они скрывают, либо это вообще все вранье, от начала до конца", - сказала М.Захарова.
Если Лондон раскроет формулу, то это прояснит, какие страны разрабатывали газ, отметила официальный представитель МИД РФ.
Ранее МИД РФ объявило персонами нон-грата и потребовало покинуть Россию в недельный срок 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании.
Напомним, 4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаль и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.
В ответ Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломата.