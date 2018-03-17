Захарова опровергла разработку вещества "Новичок" в РФ и СССР

КИЕВ. 17 марта. УНН. В России и СССР никогда не проводились исследования по разработке химоружия под названием "Новичок", которым, по заявлению Лондона, отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире российского телеканала, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.