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Захарова спростувала розробку речовини "Новачок" в РФ і СРСР

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КИЇВ. 17 березня. УНН. У Росії і СРСР ніколи не проводилися дослідження з розробки хімічної зброї під назвою "Новачок", якою, за заявою Лондона, отруїли екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Про це повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в ефірі російського телеканалу, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

"Ніколи ні на території Радянського Союзу, ні за часів Радянського Союзу, ні за часів Російської Федерації, ні на території Російської Федерації не було досліджень, які мали б пряму або кодову назву "Новачок", - заявила дипломат.

Вона зазначила, що це найменування не було запатентовано або "використано як якийсь символ, шифр або код". За словами представника МЗС РФ, слово "Новачок" в контексті розробок хімічних елементів в Росії і Радянському Союзі взагалі не вживалося.

"Прем'єр-міністр Великої Британії не оперує формулою, прем'єр-міністр Великої Британії оперує ось цією шаблонною назвою, яка моментально дає асоціацію з Російською Федерацією, навіть з чимось російським", - сказала представник російського зовнішньополітичного відомства.

При цьому найбільш вірогідними джерелами походження отруйного газу, за словами російського дипломата, є Британія, Словаччина, Чехія, Швеція і США. М.Захарова звернула увагу на те, що у британців, за логікою, не повинно бути речовини "Новачок". Тоді стає незрозумілим, яким чином отримано висновок про "російський слід" у справі про замах на Скрипалів.

"Висновок напрошується сам собою, може бути навіть і не висновок, а питання: значить, у них є зразки, які вони приховують, або це взагалі все брехня, від початку до кінця", - сказала М.Захарова.

Якщо Лондон розкриє формулу, то це прояснить, які країни розробляли газ, зазначила офіційний представник МЗС РФ.

Раніше МЗС РФ оголосило персонами нон-грата і вимагає покинути Росію в тижневий термін у 23 дипломатичних співробітників посольства Великої Британії.

Нагадаємо, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

У відповідь Лондон застосував санкції. Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломатів.

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