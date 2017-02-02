Закарпатская область готова принять 60 детей из Авдеевки
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 2 февраля. УНН. Закарпатская область готова принять на отдых и обучение 60 детей из Авдеевки. Соответствующее письмо главе Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлу Жебривскому прислал глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает корреспондент УНН со ссылкой на пресс-службу Закарпатской облгосадминистрации.
Филиал Закарпатского областного эколого-натуралистического центра учащейся молодежи, в пгт Нижние Ворота Воловецкого района, готов принять школьников из Авдеевки на отдых и обучение.
"Сейчас Закарпатская область готова принять 60 детей с сопровождением и обеспечить всем необходимым - проживанием, питанием, учебным процессом в местных школах, экскурсиями и тому подобное. Такой опыт у нас уже был, когда мы принимали школьников из прифронтового Станично-Луганского района в январе этого года", - рассказал УНН директор департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Закарпатской ОГА Ярослав Галас.
В Закарпатской облгосадминистрации также отмечают, что ученики смогут находиться на обучении и отдыхе в области до полного восстановления жизнедеятельности Авдеевки.
Как ранее сообщал УНН, 8 января дети из прифронтовой Луганской области приехали на отдых в Закарпатскую область.