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Закарпатская область готова принять 60 детей из Авдеевки

Закарпатская область готова принять 60 детей из Авдеевки

Киев • УНН

 • 8502 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 2 февраля. УНН. Закарпатская область готова принять на отдых и обучение 60 детей из Авдеевки. Соответствующее письмо главе Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлу Жебривскому прислал глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает корреспондент УНН со ссылкой на пресс-службу Закарпатской облгосадминистрации.

Филиал Закарпатского областного эколого-натуралистического центра учащейся молодежи, в пгт Нижние Ворота Воловецкого района, готов принять школьников из Авдеевки на отдых и обучение.

"Сейчас Закарпатская область готова принять 60 детей с сопровождением и обеспечить всем необходимым - проживанием, питанием, учебным процессом в местных школах, экскурсиями и тому подобное. Такой опыт у нас уже был, когда мы принимали школьников из прифронтового Станично-Луганского района в январе этого года", - рассказал УНН директор департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Закарпатской ОГА Ярослав Галас.

В Закарпатской облгосадминистрации также отмечают, что ученики смогут находиться на обучении и отдыхе в области до полного восстановления жизнедеятельности Авдеевки.

Как ранее сообщал УНН, 8 января дети из прифронтовой Луганской области приехали на отдых в Закарпатскую область.

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