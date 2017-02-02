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Закарпаття готове прийняти 60 дітей з Авдіївки

Закарпаття готове прийняти 60 дітей з Авдіївки

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 2 лютого. УНН. Закарпаття готове прийняти на відпочинок і навчання 60 дітей з Авдіївки. Відповідний лист голові Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павлу Жебрівському надіслав голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, передає кореспондент УНН з посиданням на прес-службу Закарпатської облдержадміністрації.

Філія Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, у смт Нижні Ворота Воловецького району, готова прийняти школярів з Авдіївки на відпочинок і навчання.

“Наразі Закарпаття готове прийняти 60 дітей із супроводом і забезпечити усім необхідним — проживанням, харчуванням, навчальним процесом у місцевих школах, екскурсіями тощо. Такий досвід у нас вже був, коли ми приймали школярів із прифронтового Станично-Луганського району в січні цього року”, — розповів УНН директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Закарпатської ОДА Ярослав Галас.

У Закарпатській облдержадміністрації також наголошують, що учні зможуть перебувати на навчанні та відпочинку в області до повного відновлення життєдіяльності Авдіївки.

Як раніше повідомляв УНН, 8 січня  діти з прифронтової Луганщини приїхали на відпочинок до Закарпаття.

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