Закарпатцам, задержанным со взрывчаткой в Киеве, объявлено подозрение в подготовке к теракту
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Двум жителям Закарпатья, которые были задержаны с 6,5 кг пластида и детонаторами в автомобиле, объявлено подозрение в подготовке к теракту. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"Киевская местная прокуратура № 2 объявила подозрение по факту подготовки к совершению террористического акта двум закарпатцам, задержанным в Киеве с 6,5 кг взрывчатки и боеприпасами", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что сегодня Дарницкий райсуд города Киева удовлетворил ходатайство местной прокуратуры об избрании подозреваемым в рамках данного уголовного производства меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.
Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 (подготовка к теракту) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось ранее, 12 ноября 2017 года на парковке у торгового центра в Дарницком районе Киева правоохранители изъяли в машине подозреваемых 6,5 кг взрывчатого вещества, произведенного на основе гексогена, и 10 электродетонаторов. По факту незаконного приобретения и хранения взрывчатых веществ и боеприпасов задержанным сначала было объявлено о подозрении по ст. 263 (незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование по уголовным производствам продолжается.