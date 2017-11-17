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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 29840 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 85978 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100594 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100666 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Закарпатцам, задержанным со взрывчаткой в ​​Киеве, объявлено подозрение в подготовке к теракту

Закарпатцам, задержанным со взрывчаткой в ​​Киеве, объявлено подозрение в подготовке к теракту

Киев  •  УНН

 • 13199 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Двум жителям Закарпатья, которые были задержаны с 6,5 кг пластида и детонаторами в автомобиле, объявлено подозрение в подготовке к теракту. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

"Киевская местная прокуратура № 2 объявила подозрение по факту подготовки к совершению террористического акта двум закарпатцам, задержанным в Киеве с 6,5 кг взрывчатки и боеприпасами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сегодня Дарницкий райсуд города Киева удовлетворил ходатайство местной прокуратуры об избрании подозреваемым в рамках данного уголовного производства меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 (подготовка к теракту) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, 12 ноября 2017 года на парковке у торгового центра в Дарницком районе Киева правоохранители изъяли в машине подозреваемых 6,5 кг взрывчатого вещества, произведенного на основе гексогена, и 10 электродетонаторов. По факту незаконного приобретения и хранения взрывчатых веществ и боеприпасов задержанным сначала было объявлено о подозрении по ст. 263 (незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование по уголовным производствам продолжается.

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