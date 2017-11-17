Закарпатцям, затриманим із вибухівкою у Києві, оголошено підозру у підготовці до теракту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Двом жителям Закарпаття, яких було затримано з 6,5 кг пластиду та детонаторами в автомобілі, оголошено підозру у підготовці до теракту. Про це повідомляє прес-служба прокуратури м.Києві, передає УНН.
“Київська місцева прокуратура № 2 оголосила підозру за фактом підготовки до вчинення терористичного акту двом закарпатцям, затриманим у Києві із 6,5 кг вибухівки та боєприпасами”, — йдеться у повідомленні.
У прес-службі зазначили, що сьогодні Дарницький райсуд міста Києва задовольнив клопотання місцевої прокуратури про обрання підозрюваним в межах даного кримінального провадження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на заставу.
"Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 (підготовка до теракту) Кримінального кодексу України.
Як повідомлялося раніше, 12 листопада 2017 року на парковці біля торгівельного центру у Дарницькому районі Києва правоохоронці вилучили в машині підозрюваних 6,5 кг вибухової речовини, виробленої на основі гексогену, та 10 електродетонаторів. За фактом незаконного придбання і зберігання вибухових речовин та боєприпасів затриманим спочатку було оголошено про підозру за ст. 263 (незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває.