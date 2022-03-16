Закарпатская 128-я штурмовая бригада уничтожила вражескую понтонную переправу

Цитата

"Реактивная артиллерия 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады уничтожила "на паздиря" российскую понтонную переправу", - указали в Сухопутных войсках.

Детали

Первые кадры - снятые дроном позиции российской техники для понтонной переправы, которая пыталась замаскироваться между деревьями на опушке леса.

Затем раздается команда открыть огонь, после которого артиллерия накрывает врага из реактивных систем залпового огня "Град". После залпов звучит команда покинуть огневые позиции, которые могли быть засечены россиянами.

И последние кадры: отснятые дроном последствия поражения - горящая российская техника. Колонна уничтожена и восстановлению не подлежит, большинство членов экипажей также уничтожено.

"Работа 128-й бригады как всегда филигранна! Бьем врага так, что от "второй армии мира" аж паздиря летит!" - указали в Сухопутных войсках ВСУ.