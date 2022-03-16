Закарпатська 128-а штурмова бригада знищила ворожу понтонну переправу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Реактивна артилерія 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади – Закарпатський легіон – знищила російську понтонну переправу. Відео оприлюднили Сухопутні війська ЗСУ, пише УНН.
Цитата
"Реактивна артилерія 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищила «на паздіря» російську понтонну переправу", - вказали у Сухопутних військах.
Деталі
Перші кадри – відзняті дроном позиції російської техніки для понтонної переправи, яка намагалася замаскуватися між деревами на узліссі.
Затим лунає команда відкрити вогонь, після якого артилерія накриває ворога із реактивних систем залпового вогню «Град». Після залпів звучить команда покинути вогневі позиції, які могли бути засічені росіянами.
І останні кадри: відзняті дроном наслідки ураження – палаюча російська техніка. Колона знищена й відновленню не підлягає, більшість членів екіпажів також знищена.
"Робота 128-ї бригади як завжди філігранна! Б’ємо ворога так, що від «другої армії світу» аж паздіря летить!" - вказали у Сухопутних військах ЗСУ.