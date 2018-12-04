Угроза вторжения со стороны России растет - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Угроза вторжения со стороны Российской Федерации на территорию Украины растет, но наша страна готова к обороне. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед студентами Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника, передает УНН.
"Хочу подчеркнуть, что ситуация очень сложная. Угроза со стороны России растет. Вчера начальник Генерального штаба доложил, насколько увеличилось количество танков, артиллерии, бронированных машин, ракетных комплексов. Насколько увеличилось присутствие России в Азовском море", - подчеркнул Президент и заверил, что Украина готова обороняться.
По мнению Главы государства, провокация в Керченском проливе была неслучайной.
"Меры, принимаемые, абсолютно необходимы", - уточнил президент.
Ранее Президент отметил, что Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.