Загроза вторгнення з боку Росії зростає - Президент

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Загроза вторгнення з боку Російської Федерації на територію України зростає, але наша країна готова до оборони. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час виступу перед студентами Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, передає УНН.