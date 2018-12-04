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Загроза вторгнення з боку Росії зростає - Президент

Загроза вторгнення з боку Росії зростає - Президент

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Загроза вторгнення з боку Російської Федерації на територію України зростає, але наша країна готова до оборони. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час виступу перед студентами Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, передає УНН.

“Хочу наголосити, що ситуація дуже непроста. Загроза з боку Росії зростає. Вчора начальник Генерального штабу доповів, наскільки збільшилася кількість танків, артилерії, броньованих машин, ракетних комплексів. Наскільки збільшилася присутність Росії в Азовському морі”, — наголосив Президент і запевнив, що Україна готова оборонятися.

На думку Глави держави, провокація у Керченській протоці була невипадковою.

“Заходи, які вживаються є абсолютно необхідними”, — уточнив Президент.

Раніше Президент зазначив, що Україна перебуває під загрозою повномасштабної війни з Російською Федерацією.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.

Українські Національні Новини

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