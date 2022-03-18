Угроза вражеского удара: мэр Луцка призвал людей, которые живут возле завода “Мотор”, покинуть дома

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“Обращаюсь к жителям, которые живут в непосредственной близости к заводу “Мотор”. Это улица Киверцовская от номера 2 до номера 30, это улица Авиаторов и боковые улицы, которые идут от нее, а именно: ул. Циолковского, Можайского, Кожедуба, Липовецкая, Озерецкая, Жуковского и Петрова. Особенно те дома, которые находятся ближе к заводу. По возможности без паники, без каких-то резких импульсивных движений переедьте к вашим родственникам, друзьям, знакомым, коллегам, к тем людям, которые готовы предоставить вам свое жилье, приютить, для того, чтобы вы были в безопасности”, - заявил мэр.

Детали

Он добавил, что в результате ракетного обстрела оккупантами по авиаремонтному заводу в Львове есть угроза удара по заводу “Мотор” в Луцке.

“Мы не знаем, будет или не будет удар. Мы не знаем, когда этот удар будет. Возможно его и никогда не будет, но сегодняшние события рядом со Львовом показывают нам, что это может произойти. Необходимо быть осторожными, внимательными и позаботиться о своей безопасности заблаговременно”, - добавил он.

Для тех, кто не может найти альтернативу на ближайшие дни для своего проживания, мэр призывает обратиться к секретаря Луцкого городского совета Юрия Безпятка по номеру телефона: 0509626774.

Добавим

18 марта несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу во время вражеской атаки на Львов, сообщил мэр города Андрей Садовой.

Известно, что в результате ракетного удара по Львову один человек получил ранение.



