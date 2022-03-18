Угроза вражеского удара: мэр Луцка призвал людей, которые живут возле завода “Мотор”, покинуть дома

ukru
19:03 • 67433 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 114461 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 109964 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 104767 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 87226 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 89131 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 78252 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 114287 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 123204 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126673 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15 марта, 15:44 • 75705 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

15 марта, 16:39 • 80464 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

15 марта, 17:39 • 94542 просмотра
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

18:06 • 41579 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

19:28 • 107785 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 114287 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 114938 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 254139 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 283685 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 220216 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 101413 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 123204 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 108804 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 126246 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 128427 просмотра
Актуальное
Угроза вражеского удара: мэр Луцка призвал людей, которые живут возле завода “Мотор”, покинуть дома

Угроза вражеского удара: мэр Луцка призвал людей, которые живут возле завода “Мотор”, покинуть дома

Киев • УНН

 • 167613 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Мэр Луцка Игорь Полищук призвал жителей города, проживающих недалеко от завода "Мотор", временно покинуть свои дома из-за возможной угрозы удара со стороны российских оккупантов. Такое заявление мэр сделал после утреннего обстрела авиаремонтного завода во Львове, пишет УНН.

Цитата

“Обращаюсь к жителям, которые живут в непосредственной близости к заводу “Мотор”. Это улица Киверцовская от номера 2 до номера 30, это улица Авиаторов и боковые улицы, которые идут от нее, а именно: ул. Циолковского, Можайского, Кожедуба, Липовецкая, Озерецкая, Жуковского и Петрова. Особенно те дома, которые находятся ближе к заводу. По возможности без паники, без каких-то резких импульсивных движений переедьте к вашим родственникам, друзьям, знакомым, коллегам, к тем людям, которые готовы предоставить вам свое жилье, приютить, для того, чтобы вы были в безопасности”, - заявил мэр.

Детали

Он добавил, что в результате ракетного обстрела оккупантами по авиаремонтному заводу в Львове есть угроза удара по заводу “Мотор” в Луцке.

“Мы не знаем, будет или не будет удар. Мы не знаем, когда этот удар будет. Возможно его и никогда не будет, но сегодняшние события рядом со Львовом показывают нам, что это может произойти. Необходимо быть осторожными, внимательными и позаботиться о своей безопасности заблаговременно”, - добавил он.

Для тех, кто не может найти альтернативу на ближайшие дни для своего проживания, мэр призывает обратиться к секретаря Луцкого городского совета Юрия Безпятка по номеру телефона: 0509626774.

Добавим

18 марта несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу во время вражеской атаки на Львов, сообщил мэр города Андрей Садовой.

Известно, что в результате ракетного удара по Львову один человек получил ранение.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы